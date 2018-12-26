中山堂82歲 蔡明亮以「光」紀錄建築臉龐

2018-12-26 12:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕前身為台北市公會堂的台北中山堂今年經文化部文資局審議確認具國定古蹟身分，今天喜迎82歲生日，而今年中山堂邀請知名導演蔡明亮拍攝「光」，以近20分鐘的光影變化、長鏡頭紀錄中山堂的各個角落，其中也以特寫鏡頭拍攝位於中山堂中央樓梯的知名雕塑大師黃土水作品「水牛群像」，讓民眾原本難以接近的作品細節在鏡頭記錄下表露無遺。

中山堂於1936年12月26日啟用，前身為台北市公會堂，二戰結束後更名為中山堂，前總統蔣介石也於該處舉辦「台灣光復一週年紀念大會」，而經歷過時代演進，中山堂已成為充滿文藝氣息的展演場地，每年舉辦400多場的展演活動。

蔡明亮致詞說，自己跟中山堂很有淵源，過去曾在這裡經營「蔡明亮咖啡走廊」、也曾在光復廳拿到台北電影節、年輕時在中山堂看電影，而今年正好有兩部作品是以中山堂都有關，分別是「你的臉」及「光」。他說，自己不想要燈火通明地拍中山堂，所以影片拍攝期間能順利是因為有兩天有陽光，而拍攝中也不停追著光在跑。

蔡明亮說，他很喜歡「光」，因為是唯一一部沒有人物的電影，另外還有拍攝紀錄片「水牛群像」讓大家可以透過攝影慢慢看雕塑，期待在作品結束電影院放映後，明年可在網路上播放。

中山堂主任黃國琴說，蔡明亮曾經在2011年至2014年3年期間，於中山堂四樓經營「蔡明亮咖啡走廊」。當時蔡明亮親近過來做餐點，也有辦展覽跟影展，所以對於場地非常熟悉，所以如果要拍攝有質感的影片，展現中山堂建築之美的人，蔡明亮絕對是不二人選。

黃國琴也提到透過蔡明亮的紀錄，也是第一次可以這麼清楚看到水牛群像，未來也會在作品旁邊播放影片，讓大家可以感動。她說，請蔡拍攝紀錄影片不在今年規畫內，她還是臨時決定跟蔡明亮商量是否能拍攝，當時蔡聽完後面無表情，講一句「我們把它拍得有質感一點」，才知道自己做對了。

黃國琴致詞表示，中山堂通過國定古蹟審議，代表大家肯定中山堂的歷史、建築，今年包括建置檔期作業系統、建置專家語音導覽；另外，文創商店「花開中山」開張，邀請藝術家李蕭錕繪製中山堂建築紋飾圖稿，再設計出具有當代設計感之商品，推出環保袋、筆記書、隨手杯提袋等，布藝界資深講師陳美玲也為明年豬年設計豬小妹、豬小弟錢包，都可在文創商店販售。

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