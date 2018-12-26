批外交部重大疏失 旅行業者：將打集體訴訟討回公道

2018-12-26 13:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新南向觀光爆發史上最大宗脫團紀錄，如今接待旅遊團的東森旅行社又爆出5團153名旅客全都買單程機票入境，創新旅行社董事長李奇嶽痛批，外交部越南辦事處核發簽證時就應該查驗機票，100多人都買單程機票擺明就是要跑，這是外交部管理出現重大漏洞，業者已規劃要打集體訴訟，向外交部或觀光局討回過去旅客逃逸所付的罰金。

李奇嶽痛罵，簽證是外交部越南辦事處核發的，審查時就應該檢查過機票，只要照會過航空公司就會知道有沒有買回程機票，觀光局只是進行一般文件審核，不見得有能力判斷真偽，台灣旅行社只會收到組團社提供的航班時間，根本不會看到機票。

觀光局昨天表示，東森旅行社雖有按規定通報，但仍要負擔所有遣返旅客的費用。李奇嶽說，政府行政單位的行政疏失，最後卻要業者賠償，過去中客落跑，業者都是10萬、20萬在賠，遣返旅客機票一張5000到8000元，他已經和立委許毓仁規劃要針對現行不合理的賠償制度，向外交部獲觀光局提出集體訴訟，要將先前繳的罰款通通要回來，修正現行制度。

李奇嶽還說，組團社讓100多名旅客買單程機票，他認為組團社也不單純，可能有拿人蛇集團好處。

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