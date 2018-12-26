依廠商提案放寬鷹架防鏽標準？ 王定宇批毫無利益迴避

2018-12-26 13:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委王定宇今召開記者會指出，我國鷹架防鏽標準將從2019年起放寬，但提案更改標準者居然是製造商，毫無利益迴避，此舉恐有圖利廠商之嫌，也形同把工人們置於不安全的危機中；標檢局對此則回應，將盡快開會進行全面檢視。

王定宇指出，明年元旦起我國將強制實施的新的鷹架標準，新標準原本應該更安全、更牢靠，但根據標檢局2014年的會議紀錄，標準居然是從原本更嚴格的「施以鍍鋅之鋼管鍍面品質，應在CNS10007第1種A類之HDZA之上」，調整為「須先清鏽、有害之傷痕、殘餘物及突起物後，施予防鏽塗料或鍍鋅等表面處理」。

王定宇解釋，此調整等於降低防鏽標準，讓人憂心業者可能僅做噴漆等表面處理後就出貨，使鋼管更容易生鏽，而且當時的會議完全沒有鷹架使用者參與，標檢局甚至一字不漏地納入鷹架製造者的提案，將原本比較科學的標準放寬為只要進行表面除鏽就可以，「連利益迴避都沒有」，呼籲標檢局亡羊補牢。

王定宇強調，標檢局訂的防鏽標準應是最低標準，標檢局應回復原先標準。對此，經濟部標準檢驗局副局長王聰麟表示，施工前的勞動檢查都會查看鷹架有無腐蝕、彎曲等，但會尊重王定宇的意見，元旦後將盡快召開會議，全面檢視標準是否需要修訂。

王定宇詢問，若廠商在鷹架上噴上噴漆，是否就看不出來鏽蝕？對此，與會的勞動部職安署科長張志銘坦言，相關人員到施工現場只能目視檢查鷹架設施，因此無法看出裡面的情況。

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