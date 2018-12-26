來看互動式VR恐怖電影《逃出絕命屋》心跳低於100bpm就送電影票

2018-12-26 12:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國內首創、台灣唯一的VR體感劇院開幕不到一個月已創下亮麗票房成績，週末場場爆滿，預約一位難求，高市電影館加碼推出號稱台灣史上最逼真恐怖的VR電影《逃出絕命屋》，民眾只要在觀影體驗期間心跳維持低於100bpm，就贈送VR電影免費兌換券。

高市電影館指出，《逃出絕命屋》世界三大影展威尼斯影展首映時，就以令人不寒而慄的逼真場景與解謎電影手法，備受各界青睞，故事採用第一人稱視角，在發生詭異事件的凶宅裡尋找線索，拼湊事件真相。

《逃》不僅模糊了遊戲和電影的界線，讓觀眾以互動方式「玩」這部電影，其高度身歷其境的氣氛和音效，以控制器探索屋內物品的方式，讓人彷彿真的走在詭屋裡，有觀眾不停求饒喊著「放我出去」，或是被突然竄出的黑影和詭異聲響嚇到放聲大叫。

《逃》放映首週就有許多外國遊客搶先體驗，還有情侶一起挑戰，高市電影館更趁勢推出「尋找恐怖大師」活動，只要在明年1月27日前參加挑戰，在觀看《逃》時心跳低於100bpm，就可以獲得一張VR電影免費兌換券，每日限量10名挑戰者，不過根據電影館統計，挑戰難度超高，只有一成的人能守住心臟不狂跳。

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