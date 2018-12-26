將「太空夢」發揮到極致！ 瘋狂男子要自製火箭升空

Joe Barnard研發中的小型火箭。（圖片由Joe Barnard授權）

2018-12-26 13:13

〔影音新聞／綜合報導〕來自美國的Joe Barnard和許多人一樣都懷著太空夢，但不同的是他勇於付諸實行，一頭鑽進小型火箭的研究中。2014年他看到SpaceX的火箭成功著陸，讓他想跟著搭上這股火箭熱潮，於是在2015年創立了個人公司BPS.space，希望藉著自製火箭，拿到進入SpaceX工作的門票，但事實上Joe並沒有製作火箭的知識背景，他大學主修的是音樂製作，與火箭可說是完全無關，不過他相當有毅力的靠著閱讀教科書，上網學習機械工程與程式等相關知識慢慢摸索。

起初Joe靠著接婚攝工作賺取經費，想盡可能的用最便宜的材料製作出火箭試射，但最後因經費不足遇到瓶頸，為此他開始賣自製的航線計算機並經營網路募資平台，經過不斷努力後，公司終於慢慢步上軌道，他因此辭去婚攝工作，全力投入研發。

現在Joe不再以進入SpaceX為主要目標，轉而把重點放在製作具垂直起降能力的小型火箭上。雖然Joe自製的火箭離「上月球」這個目標仍很遙遠，但他表示仍會繼續堅持下去，就讓我們期待在不久的將來，能看到他的小型火箭順利飛上太空吧！

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