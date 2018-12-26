醫病》中年婦抹片檢查有異 5年後確診「子宮頸原位癌」

2018-12-26 12:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕45歲董婦，5年前曾去婦產科做子宮頸抹片檢查，醫師告知有異，卻在5年後才再次檢查，被通知有異常，她再仔細檢查後，發現子宮頸癌前病變，透過腹腔鏡手術進行子宮全切除，證實已是「子宮頸原位癌」，幸及早發現，後續仍需一年做一次子抹檢查，定期追蹤。

董婦表示，這5年來，都沒有任何疼痛或是陰道不規則流血等不適症狀，透過子抹檢查才能早期發現，轉診至長安醫院婦科看診，檢查結果已是子宮頸癌前病變，為免未來產生癌變，透過腹腔鏡手術進行子宮全切除，後來子宮頸內膜的病理檢體報告，也證實已是「子宮頸原位癌」。她說，慶幸有及早做預防的切除動作，杜絕後患。

長安醫院婦科醫師傅玉麒表示，子宮頸癌前病變若一開始沒有妥善處理，經過多年以後容易轉變為子宮頸癌0期，又稱原位癌，後果不堪設想。

董婦經檢查是子宮頸癌前病變，未來怕有癌變疑慮，於是建議她透過腹腔鏡手術進行子宮全切除，傷口小失血少，目前復原狀況良好。後來子宮頸內膜的病理檢體報告，也證實已是「子宮頸原位癌」。

傅玉麒指出，子宮頸癌發生大部分是經由性行為感染人類乳突病毒所致，危險族群為有性經驗的婦女，尤其是早婚、生育子女多、性伴侶較多、長期吃避孕藥者，以及抽菸和低抗力較弱的人，都應該特別注意。

傅玉麒指出，一般婦女在感染後大多會自行痊癒，僅有少部分持續感染者，日後會發生子宮頸癌前病變，甚至轉為子宮頸癌。

子宮頸癌是台灣婦女罹患率最高的癌症，早期發現通常可以百分百治癒。婦女一旦出現非特異性白帶分泌物，或者出現不正常出血或性交後出血等不尋常症狀，需趕緊就醫檢查。

不過子宮頸癌（子宮頸原位癌）的早期症狀有時並不明顯，呼籲婦女定期做子宮頸抹片篩檢、人類乳突病毒DNA檢測，或是施打HPV子宮頸疫苗，透過「抹片+病毒DNA+疫苗」套組檢測的多重防護，可遠離子宮頸癌的威脅，早期發現通常可透過腹腔鏡手術進行，傷口小且癒後佳。

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