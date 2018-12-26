迎接2019 台中市跨年晚會在谷關、梨山

2018-12-26 12:36

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接2019年的到來，台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處31日分別在谷關及梨山共同主辦跨年晚會，喊出「全台灣最高跨年在梨山」、「全台灣最暖跨年在谷關」；另外，元旦上午8時將在梨山賓館舉行升旗典禮，邀請民眾在海拔2000公尺的高山開啟新的一年。

「搖滾谷關‧幸福梨山」跨年晚會，地點分別在谷關溫泉公園旁及梨山賓館前廣場。谷關場將邀請MATZKA樂團、舒子晨、黃豪平等藝人演出，台中市副市長楊瓊瓔與觀旅局長林筱淇、參山處長副處長廖錫標將到場與民眾倒數跨年。

梨山場則有原舞曲文化藝術團、梨山七匹狼、雷滾樂團等演出，現場也準備50隻原風鋼管雞、互動遊戲等。隔天上午8時將接續在梨山賓館前舉行元旦升旗典禮，由副市長陳子敬及原民會主委林益陸帶領大家在海拔2000公尺的高山，許願新年新氣象。

前100名參加梨山元旦升旗典禮的民眾可獲得限量紀念圍巾；另搭乘12月31日末班16時15分、1月1日首班6時45分的865號公車到梨山的旅客，將贈送谷關七雄健步傘。

楊瓊瓔表示，這次全台最高跨年在梨山、最暖跨年在谷關，歡迎大家到谷關泡湯，並享受精彩的跨年節目；另外，今年11月中橫便道開放豐原客運865路公車行駛，民眾除了自行開車外，也可搭865路公車上谷關及梨山跨年。

林筱淇也說，今年谷關梨山跨年與在地住宿業者合作，即日起至31日推出消費摸彩活動，遊客只要在合作店家消費金額滿300元，可獲贈摸彩券1張，有機會將住宿券、泡湯券、電器、3C產品等100項好禮帶回家。

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