認綠能遭假新聞攻擊 民團：複合能源才能解決缺電

2018-12-26 12:28

［記者陳昀／台北報導］有鑑於「以核養綠」公投案期間出現許多「綠能假新聞」，影響台灣的能源轉型進程，台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍今天邀來相關產業業者召開記者會，挑出數則關鍵假新聞一一戳破，並強調「跳電不等於缺電」，管理不善、集中型大機組才是元兇，使用複合性能源才能解決問題。

高茹萍指出，公投綁大選期間出現許多對再生能源不實的指控，像是離岸風力要耗資2兆元，或台灣每度成本5.8元，遠高於歐洲的2.2元等，但5.8元是包含國產化、在地化、帶動綠能產業鍊的成本，且由開發商自行投資，並非全民買單，歐洲也是因為有早期的投資，才能逐年遞減，否則未來電價只會越漲越高，而且台灣的地理條件很優異。

民進黨立委陳曼麗表示，歐洲的環保素質不會比台灣差，為什麼別人能接受、我們不能，太陽能板平均發電1.3年就能抵銷生產製程的能源消耗，以太陽能板壽命25年計算，發電過程有逾20年是零碳排放。

對於外傳太陽能板污染、耗能等，映發科技公司總經理李喆龍解釋，太陽能板的模組跟智慧型手機等3C產品相似，且製程步驟更少，晶圓製程雖有污染，但製成成品就不會危害人體及環境，廢液也都依規定回收，而且太陽能板只利用清水清洗，沒有清潔劑污染問題，還能結合農業，另太陽能板可回收率已從90%提高到96%，環保署也正訂定回收機制。

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