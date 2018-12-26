賴清德視察防堵非洲豬瘟演習 看到這一幕他笑了

2018-12-26 12:11

〔記者洪定宏／高雄報導〕行政院長賴清德今天上午到高雄國際航空站視察防堵非洲豬瘟演習，他神情嚴肅觀看全程，但因情節逼真，特別是模擬旅客指責防疫人員「態度那麼差，我要投訴妳」時，賴清德揚起嘴角笑了一下；他也在致詞時半開玩笑表示，擔心工作人員被毆打。

這場防疫演習由農委會防檢疫局主導，先播放防疫宣導影片，再安排防疫犬嗅聞行李箱，發現可疑，要求旅客打開遭拒，再於通關時盤查，確認發現豬肉製品，當場開罰。

最逼真的部分是，被查獲的旅客口氣甚差，常見的反應是「不知道規定」、「丟掉就好」、「罰20萬那麼高，欺負人啊」，劇情甚至演出「重摔行李箱」、「態度那麼差，我要投訴妳」、「不要再來台灣玩了」；防疫人員透露心聲說：「這就是我們工作的日常。」

賴清德看完全程，給予肯定，但認為必須再強化宣導措施，也就是現行影片是針對所有管制物品，也就是要再製作專屬非洲豬瘟的宣導影片；同時要在出境時播放，特別是前往中國的班機。

防檢疫局表示會再落實，並再次強調，旅客在航空公司櫃檯報到及入境時，就會收到宣導單，入出境大廳及候機室也有海報，候機室螢幕更會播放影片；飛機降落前，空姐也會在機上廣播宣導。

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