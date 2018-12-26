有跑有保庇！阿兜仔吉雷米代言花蓮媽祖馬拉松

2018-12-26 12:18

［記者王峻祺／花蓮報導］曾揹著三太子跑步環台1100公里的法國籍愛台跑者兼作家的吉雷米，今代言由花蓮港天宮首度規劃的「花蓮祈願成真馬拉松」，力邀全台跑友明年4月一起瘋媽祖，跟著媽祖神像及三太子熱血奔跑在花蓮農村及部落，大呼「有跑有保庇！」

花蓮最大媽祖廟港天宮，占地6000坪，信眾遍布全台，今年首度規劃馬拉松活動，並推出多款可愛版的平安小神衣、媽祖娘娘跑衣、手環及特色獎牌，結合在地媽祖特色，行銷花蓮運動觀光及信仰文化。

深耕台灣10多年的作家兼跑友的吉雷米，全程馬拉松最佳成績為2小時47分02秒，還曾揹著三太子環台，今特地穿著印有媽祖娘娘的賽事跑衣亮相，為活動擔任代言人，邀請民眾一起熱血開跑，還雙手合十向媽祖祈福，祈願賽事順利。

「就是愛台灣！」吉雷米說，有跑有保庇，在花蓮得天獨厚的優美景色下參加馬拉松令人心情愉快，活動當天還會由三太子開道，媽祖娘娘也會陪著跑友一起奔跑，讓各地跑者感受不一樣的信仰文化活動，祈願都能成真。

花蓮港天宮董事長賴榮文說，路跑當天，港天宮將開放淋浴間提供選手沖澡，大會也有規劃北部及南部接駁車，並結合花蓮在地食材與飲品，提高跑者舒適的參賽環境，報名者還會收到小神衣平安符，保庇跑友們平安順心一整年。

「花蓮祈願成真馬拉松」將在明年4月28日登場，即日起開放報名，賽事共分42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組和5公里休閒組，活動名額逾5千人，詳情可至官網查詢。

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