二寮迎曙光 1/1零時至上午10時交管

2018-12-26 11:49

〔記者王涵平／台南報導〕二寮迎曙光預估3000人湧入，西拉雅國家風景區管理處表示，元旦零時至上午10時進行交管，呼籲民眾注意管制路段與接駁車地點。

管理處指出，迎曙光進入第7年，潑墨畫般的絕美日出吸引大批死忠粉絲年年爭相朝聖，成地方年度盛事，為避免人潮造成不便，將於活動場域周邊進行交通管制，並提供接駁車輛，現場另有在地美食與特色餐車市集、邀民眾共嚐左鎮版「深夜食堂」，以及來自臺南藝術藝術大學的「彈撥樂團」於日出時分彈奏精采樂曲。

西拉雅管理處與臺南市政府共同舉辦的跨年三部曲-二寮迎曙光活動，將於元月1日凌晨零點至早上10點進行交通管制，管制路段包括：南175路線（南172至南168區間）、南168路線（南171至台19甲新化外環道區間）、南162全線道路，欲前往活動現場的民眾可利用國道八號新化端接台20線至活動現場，沿路將設有活動指示牌貼心引導。

將於虎踞營區（入口位於中興路上），提供約400個汽車停車格與400個機車停車格，入場民眾請依照現場警察及工作人員指揮停車、搭乘接駁車。另因虎踞營區為軍方要塞，民眾進入營區須攜帶證件配合軍方規定查驗身份並禁止攝錄影，如有違反規定將一律禁止進入，記得於元旦當日早上11點前將車輛駛離營區。

活動不論是大人或幼兒，均採「一人一票、憑票入場」，無入場票則無法進場，請民眾務必小心保管相關票券，票券遺失皆不補發；持有黃色票券的民眾請至望日平臺前服務站兌換西拉雅專屬紋身憑證。

相關活動請上西拉雅國家風景區管理處網站或臉書粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/sirayatrip或電洽06-6840337。

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