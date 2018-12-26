五峰清泉市集前景「看漲」 租金競標7倍

2018-12-26 11:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉清泉特定風景區前景「看漲」！鄉公所辦理清泉市集遴選，出現3搶1的競爭場面，經過篩選及審查後徵選12家攤商；其中，最搶手的輕食區兩攤採競標方式進行決標，最後以6900元定標，較去年租金爆漲7倍，令圍觀民眾紛紛發出驚嘆之聲。

五峰鄉公所表示，位於原住民族館前的清泉部落臨時市集，公所在本月初公告2019年攤商遴選辦法，將每攤租金從去年的1000元調漲為4500元，日前在公所會議室召開遴選委員會議，邀請明新科技大學觀光學系教授楊宗泰等專家擔任評審。

預計徵選12攤，結果吸引了33組報名參加，公所門口大排長龍，報名人數踴躍；經書面資格篩選，有25組進入審查。

參與遴選的張先生表示， 他4年前從東泰高中畢業，原本在竹北從事燒烤，最近週末回老家喜翁， 看到清泉風景區的市集，中午時段人潮很多，內心便興起回山上開店的想法，可同時兼顧謀生和照顧父母。

五峰鄉公所表示，評審分別就是否具有原住民身份、餐飲證照、工作經驗、廠商背景、產品創意、 回饋計畫及商品營運計畫完整性等多項內容作為評分依據，最後圈選12家廠商；其中，竹林村、大隘村各兩家，其餘皆為桃山村在地原住民。

清泉市集攤位順序，最搶手的輕食區第9、10攤，由前任代理鄉長靳邦忠當場決定以競標的方式進行决標，其餘則由公所以抽籤方式決定。競標以300元為一級距，以4500元起標，桃山村敏琺依斯.米耐、程朝敏及張碧娥3人參與喊價競標， 結果程朝敏以6900元定標，圍觀攤販紛紛發出驚嘆之聲。

五峰鄉公所主計室主任石雅俐表示，清泉風景區四季不同風情，秋冬更是賞楓泡湯的旺季，加上原住民文化及吊橋、藝術裝置和市集等魅力景點；從這次競標的榮景，可以看出鄉民對清泉觀光發展深具信心，對於原鄉擴大就業及鄕庫的收入，也產生實質的效益。

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