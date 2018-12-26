東帝士量販賣場明年2/18熄燈 新科議員關注勞工權益

2018-12-26 12:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕有24年歷史的基隆市最大賣場「東帝士量販賣場」，將於明年2月18日過年後吹熄燈號，基隆新科議員陳薇仲關注東帝士工作人員的勞動權益，對此，市府表示，資方已向市府通報將分三梯次進行資遣，目前程序都算順利。

位於基隆市安樂區安和二街的東帝士量販賣場，1樓是食品賣場，2樓電器、衣服、生活用品賣場，3樓結帳區、商店街、美食街，4到6樓是停車場，是目前基隆最大的量販店，安樂、中山、七堵等行政區民眾都會前往消費，是很多在地人難忘的回憶。

近年受到網路電商、商業型態改變等因素影響，東帝士人潮不如以往，業者12月初公告對外營業到明年2月18日，2月28日全面撤離，已向市府申請解僱136人，日前開完勞資協商會議，將分三梯次進行資遣，時間分別是明年2月4日，2月19日，以及2月28日。

新科議員陳薇仲說，從小陪伴的東帝士即將熄燈，覺得很感傷，她和團隊都非常關心東帝士工作人員的勞動權益，會盡力監督市府是否站在勞工立場處理此案，並查看資方所送的解僱計畫書是否合理，期間是否有勞工權益受損疑慮，若有朋友遇到勞動權益的疑問或需要法律協助，都可和她們聯繫。

市府社會處長吳挺鋒表示，大量解僱要通報市府申請，並進行勞資協商，條件不能低於勞基法標準，若談得合意就沒問題，不順利就要進行協商或不排除進入司法訴訟，目前程序都算順利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/