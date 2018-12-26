室內設計界奧斯卡－亞太桃鼎獎29日頒獎 400作品參賽

2018-12-26 11:42

［記者謝武雄／桃園報導］由桃園市政府經發局、桃園市室內設計裝修商業同業公會聯合主辦的「亞太桃鼎獎」，共有400多件作品參賽，經過初試共有149件作品入圍，今年參賽作品有大約四成來自對岸、一成則是桃園地區大專院校室內設計學生作品，將於29日頒獎，自即日起至29日止在桃園市立體育館內舉行室內設計建材居家展，展出來自日本等地居家用品，有興趣民眾不妨前往參觀。

主辦單位今天在市立體育館舉行開幕儀式，桃園市副市長游建華、經發局長郭裕信、公會理事長宋瀚霖、桃竹地區大專院校相關科系人員共同剪綵完成開幕儀式；游建華致詞時指出，亞太桃鼎獎已經成為室內設計界奧斯卡，每年都吸引來自兩岸三地作品參賽，希望透過這樣巧思設計，改善民眾居家生活。

宋瀚霖說，公會已經完成第一階段初選及第二階段的複選作業，評審就「設計理念」、「創新」、「機能課題」、「設計特殊價值」等四個面向完成評選，最終決選結果將在29日公佈，各類別錄取金獎、銀獎、銅獎各一名、優良作品獎若干名；另學參賽者也選出金獎、銀獎、銅獎各一名，頒發5000元到1萬元不等獎金。

主辦單位在桃園體育館會場除舉辦設計建材居家展外，每天下午都有2場論壇活動，就「室內設計產業現況、未來發展剖析」等議題規劃7場論壇。

現場室內設計建材居家展則展出來自世界各地精品，其中日本「Clean up」廚具，包含電動碗櫥、下拉式調味料架都是相當貼心的設計；另外首展當天也吸引不少室內設計科系學生到場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/