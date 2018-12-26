史上最大宗越南團集體逃逸 國民黨團要求取消免簽

2018-12-26 11:40

［記者陳昀／台北報導］越南旅遊團昨天爆發史上最大宗旅客集體逃逸事件，透過觀宏專案入台的4旅行團、153人陸續落跑到只剩1人；立法院國民黨團上午召開記者會痛斥蔡政府為了彌補中國旅客減少推動新南向，大量開放免簽造成國安漏洞，要求行政院召開跨部會小組通盤檢討新南向免簽，並考慮取消或暫時取消。

國民黨團總召江啟臣表示，東南亞人來台觀光、旅遊、做生意都是國人樂見，但蔡政府為了美化新南向政績，放寬東南亞簽證條件，浮濫發放簽證、疏於審查，造成國安漏洞、國內治安威脅，也成為兩國關係不穩定的浮動因子，13個免簽國中，也只有4國屬互惠免簽。

江啟臣指出，2015年11月以來，這些免簽國逾期滯留台灣且行蹤不明的旅客高達1946人，查獲非法行為者2047人，去年外籍違法者逾9成來自東南亞，越南就佔46%。

國民黨團書記長曾銘宗認為，蔡政府為了彌補中國旅客大量減少實施新南向，但滯留台灣行蹤不明旅客已高達8萬人，衍生色情行業、非法打工等問題，要求行政院召開跨部會小組檢討新南向政策。

立委許毓仁說，這起事件應向外交部咎責，這152人都沒有回程機票，但外交部核發簽證、移民署海關竟然都沒發現問題、大開國門，這也可能是人蛇集團計畫，外事警察也警覺性不足，政府管理不周，最後卻得由只負責落地接待的台灣旅行社扛責，初估1520萬元的遣返費用，旅行社是否倒了算了？國民黨團首席副書記長吳志揚也說，這筆費用應從蔡英文總統薪水扣除。

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