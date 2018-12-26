新北備戰防非洲豬瘟 侯友宜視察林口豬場

2018-12-26 11:28

〔記者葉冠妤／新北報導〕非洲豬瘟疫情在中國蔓延，甫上任第2天的新北市長侯友宜，今早冒雨到林口下福里的永亨畜牧場關心豬農飼養狀況，侯表示新北雖然未有豬瘟疫情，但新北境內有台北港，防疫檢測功能應提高，徹底隔絕境外豬瘟，也要記取多年前口蹄疫災情，全力備戰。

侯友宜說，他今天是來確認新北境內養豬戶的防疫工作是否做足，像新北市養豬協會理事長李當期養的豬，廚餘處理溫度150度，超過標準的80度，這就是正確做法。侯強調，雖然新北市沒有發生豬瘟，但必須要阻絕境外傳入，所以台北港防疫檢測功能更應提高，地方則一定全力配合。

至於豬瘟相關的假消息如何杜絕？侯友宜表示，新北市目前沒有假消息案例，若有類似不確實新聞，政府第一時間要立即回應，也要了解假新聞出處，各單位都要動起來，不要以訛傳訛，造成豬農嚴重損，以前口蹄疫造成台灣豬農數千億損失，非洲豬瘟絕不能在台灣發生，要全力備戰，這已經是國安議題，大家不要輕忽，要全力備戰，阻絕於境外。

父親就是豬肉販的侯友宜也不忘替豬農爭取權益，侯說，他對豬農有很深厚的感情，他也常與李當期交換意見，呼籲中央在飼料差額補助、離牧等的轉型飼養政策上，能給予豬農多一些補助，提供更優惠的獎勵，照顧豬農。

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