亞培飲品屢傳出包 衛福部長：將派員赴美查廠

2018-12-26 11:33

〔記者林惠琴／台北報導〕亞培公司安素飲品陸續遭爆變質，今年9月先是原味安素等6款產品被發現有凝塊等情形，共下架超過264萬罐，台北市衛生局也開罰10萬元，但日前又有民眾投訴安素原味不甜菁選、亞培安素沛力（香草口味）等2款有沉澱物，衛福部長陳時中表示，明年1至3月將派員赴美查廠。

事實上，今年9月傳出亞培公司安素飲品有異狀後，衛福部食藥署除了要求業者提出調查報告外，也函請美國在台協會協助查察該國亞培公司相關產品客訴凝塊等問題，美國衛生單位並至亞培公司原廠進行查廠，但查核時未觀察到重大缺失。

不料，12月再傳出其他安素飲品有問題，今日在立法院社福及衛環委員會上，立委關心亞培公司二度出包的情況，認為要給消費者交代，陳時中強調，已要求食藥署徹查，食藥署也責成台北市衛生局調查，但預計明年1至3月仍將派員到美國查廠，以進一步釐清產品出包原因。

日前亞培公司聲明則強調，目前全力配合台北市衛生局調查，待釐清原因會儘速對外公布，時間預計為明年1月初。

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