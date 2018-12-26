醫病》40多歲男子腸中風 血管整形術後症狀完全緩解

2018-12-26 11:12

〔記者王涵平／台南報導〕40多歲沈姓男子劇烈腹求醫，柳營奇美醫院確診為罕見俗稱腸中風的腸動脈剝離，經血管整形在上腸繫膜動脈植入支架，症狀已完全緩解。

沈姓男子因劇烈上腹痛至他院就診，返家後仍不見好轉，輾轉至柳奇求醫，經安排胃鏡檢查發現有胃食道逆流情形，給予藥物治療後症狀有稍微緩解但仍感不適，併有間歇性腹痛，消化變差。進一步安排電腦斷層檢查，發現上腸繫膜動脈有剝離。

柳營奇美醫院心臟科主治醫師謝智凱表示，所謂動脈剝離就是血管內壁裂開，血液灌入血管壁中層形成“血腫”，血腫壓迫正常管腔導致狹窄，造成血流不順。上腸繫膜動脈剝離就像是“腸子中風”，因為血液無法供應到腸子，嚴重者導致腸子嚴重缺血，進而引起壞死而致命，屬於罕見、也是致命的疾病。發生的當下多半會伴隨劇烈腹痛，偶有噁心嘔吐之情形，少數患者還會有腹瀉、腹脹、背痛、食慾差等情況。

他說，目前上腸繫膜動脈剝離的治療在全世界並未訂有治療標準，隨著血管整形術器械進步，手術方式與心導管手術類似，與外科手術相比，手術傷口小，術後恢復期短是最顯見的優點，且術後只需傷口達到完全止血，症狀緩解即可出院。

心血管中心主任顧博明醫師表示，院內在治療過程採用從手腕的橈動脈穿刺，相對於一般上臂的肱動脈或大腿的股動脈穿刺，大幅減少患者在術中的不舒服及術後止血的疼痛不適。手術中搭配血管內超音波（Intravascular Ultrasound），可以清楚發現動脈剝離的入口和出口，避免置入過長的支架。術後患者仍須繼續服藥半年，以維持血管內支架的通暢及減少再阻塞。

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