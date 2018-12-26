羊奶＋有機肥 關廟蜜棗鮮甜上市囉…

2018-12-26 11:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又到歲末年終，台南關廟區的蜜棗開始採收了，除了一般的網室栽培之外，新農人包文卿還結合地方特產，以羊奶調製有機肥料來種植，鮮甜加分，目前頂級品每台斤喊價到120元以上，相當搶手。

南部的牛奶蜜棗遠近馳名，而關廟區的乳羊產業也頗有特色，包文卿6年前「就地取材」，改以羊奶替代，發現口感更好，土壤也比較鬆軟，利於果樹滋養，沿用迄今，已建立市場口碑。

目前是關廟區農會果樹第13產銷班長的包文卿，今年全力推廣「珍愛」品種，他表示，雖然果粒最大才5兩重，沒有巨無霸的賣相，但糖份測試最高達18度，鮮甜美味，名符其實地蜜棗。

包文卿說，珍愛適合產季調節，原本11月份即可上市，但今年暑假期間的連續豪雨，影響生長，收成延後。

入秋後，氣候逐漸穩定，蜜棗的生長比較正常，目前陸續上市，包文卿指出，由於產量仍不多，市場行情看俏。

區農會推廣部主任黃國斌提到，當地的蜜棗栽種，集中在之前的龜洞、田中等南雄里一帶，以二仁溪流域為主，總面積逾50公頃，是鳳梨、綠竹筍、關廟麵之後的第4寶產業。

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