未經審驗高齡遊覽車 明年12/11起強制退場

未經安全審驗高齡遊覽車 明年12/11起強制退場。示意圖。（資料照）

2018-12-26 10:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日公告修正「汽車運輸業管理規則」第86條之3，要求88年6月30日前出廠遊覽車，明年起只能做為專辦交通車使用，明年12月11日要全面退場；88年7月1日後出廠遊覽車，109年1月1日起，車齡屆滿15年前後1年內，需完成底盤安全檢修及車身重新打造查驗，最長能延長車輛使用年限至20年。

交通部表示，民國87年正式實施車輛型式認證，在此之前的車輛，雖然出廠領牌時，都符合當年法規，但都未通過傾斜穩定度及大客車車身結構強度等安全檢測。因此，為顧及民眾乘車安全，這些車輛若未經過底盤、車身檢修，將限制其行駛有危險路段。

交通部表示，88年7月1日後出廠遊覽車，109年1月1日起，車齡屆滿15年的前後1年內，依道路交通安全規則進行相關檢修，完成底盤安全檢修及車身重新打造查驗，可延長使用至車齡滿20年止；僅完成底盤安全檢修查驗，可繼續使用至出廠年份屆滿18年，延長年限屆滿後，僅能做為專辦交通車業務使用。

另外，明年12月31日前，遊覽車出廠年份已屆滿15年，應於109年1月1日起3年內，依規定辦理底盤、車身檢修打造；出廠年份已屆滿18年，於出廠年份屆滿20年起，同樣只能做為專辦交通車。交通部表示，上述遊覽車若未辦理底盤安全檢修查驗，發生因車輛底盤機件故障的交通事故，應完成底盤修復，且於6個月內完成底盤安全檢修查驗；未於期限內完成的車輛就不得繼續使用。

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