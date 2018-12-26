颱風來跨年？ 第30號颱風「帕布」最快今生成

2018-12-26 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕目前菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓持續發展，日本氣象廳已對其發布「烈風警報」（GW），最快在今增強為第30號颱風「帕布」（Pabuk，寮國提供，淡水魚）。

根據日本氣象廳的最新氣象資料顯示，熱帶性低氣壓1002百帕，今（26日）上午的中心位置在北緯9.6度，東經133.3度，也就是在菲律賓東南方海面，向西北西移動，時速15公里，氣象局也表示其有發展為輕度颱風的趨勢，預計未來將通過菲律賓進入南海，帕布成為今年第30個颱風，也是自2013年後，再度出現西太平洋單年30個颱風以上的紀錄。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，準帕布外圍環流輸送南方暖濕空氣，與北方冷空氣在巴士海峽輻合，產生雲雨帶。雲雨帶週日（30日）向北移入，除了迎風面原有的明顯降雨，南部、中部也會依序開始降雨，跨年夜（31日）全台皆有明顯降雨。

準帕布有機會成為少見的「跨年颱」，上次出現跨年颱要追溯到2000年，當年第23號颱風「蘇力」12月30日生成，一直存活至2001年1月5日才消散。

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