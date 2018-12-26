鹽水4校學童齊心闖關 翻轉偏鄉英語能力

2018-12-26 09:19

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水區坔頭港、竹埔、文昌及岸內等4校英語學習成果發表，學童闖關展現聽說能力，督學鄭豪志希望藉此提高偏鄉學童學習英語的動力。

四校共196位學生齊聚坔頭港國小，二至六年級學童以聖誕舞歡樂開場，坔頭港國小校長關向君、竹埔國小校長林靜儀、文昌國小校長李淑貞、岸內國小校長蘇淑娟和外師Norman以耶誕裝出場發糖果帶動氣氛。

英語讀劇小選手輪流上場，流暢精彩的表現贏得熱烈掌聲，坔頭港國小五年級黃郁方說，雖然平時練習多次，但上台還是有些緊張，很開心能與其他學校交流。

闖關關卡「自我介紹」、「單字配對」及「對話考驗」，各校老師擔任關主，坔頭港國小英文教師蕭凱元表示，各關卡設計包括以簡單自我介紹句子生活用語，讓學生能介紹自己、培養表達自我的能力；以phonics 發音與實際圖片為主的單字教學，讓學生能實際應用所學；以情境式教學，融入不同主題的生活用語練習，讓學生能實際應用在日常生活中。

文昌國小英文教師鄭佳旻表示，學生語言能力的培養可透過活動練習，培養英語在生活中的溝通力與應用力。文昌國小六年級張玉緹用英語自我介紹，學到好多單字，還拿到聖誕禮物，對英語更有興趣。

岸內國小五年級石蕙瑀覺得以後遇到外國人時也敢面對。竹埔國小五年級李慧恩對於今年成果發表活動印象深刻，第一次在這麼多人面前表演，發現學英文不再困難。

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