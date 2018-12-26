高雄資訊月明天豋場 跨界整合、創新娛樂最吸睛…

2018-12-26 09:07

〔記者張忠義／高雄報導〕年度科技盛事高雄資訊月，從27日到1月1日在國際會議中心豋場，今年主題為「跨界創新 遇見未來」，呈現科技跨足各領域，為鼓勵北漂族連假返鄉消費，只要資格符合即可抽購物金，持一卡通或摸彩券者，除了可以拿到限量早鳥禮，不限金額消費還有百樣幸運禮天天送，一連6天展覽免費參觀。

今年的高雄資訊月主題館將聚焦在智慧居家、跨界整合，以及創新娛樂三個重點，包括多項展期間限定、重點必看的亮點科技產品，其中最值得一探究竟的就是跨界娛樂，隨著智慧製造的概念興起，機械手臂的用途廣泛，從初期的自動化生產線跨界到商業應用，例如近來很熱門的沖咖啡、下棋等，我們結合了工業用機械手臂團隊和VR內容商，創造出一種台灣前所未有的體感娛樂機台應用，機械手臂將嵌入飛行座艙，體驗者搭乘時，搭配VR頭盔進行上下俯衝、左右飛竄，身歷其境的震撼，值得大家現場一試。

另外，展區3高雄市政府主題館，以「科技創新．照亮高雄」為主軸，希望透過資訊月展覽，讓市民有感創新科技帶來的便利生活，未來將在各種面向導入更多創新科技帶動城市發展，同時，現場也展出地政局的「全國地政電子謄本」、「高雄實價網」，以及「個人化地政服務網」，市民可以透過手機或平板電腦等智慧型設備，從網路就可申領地政電子謄本或查詢到全國各縣市的土地、建物、地價等相關資訊，都發局現場也展出「高雄住宅生活網」及「高雄市都市計畫地理資訊系統」可供查詢、下載圖資等多元資訊。

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