失蹤土地公回家 村長開心廣播：「阿伯」遊山玩水回來了

2018-12-25 23:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉石光見東角路福德祠的土地公金身，上週一傍晚遭不肖之徒「請走」，信徒氣得跳腳，神尊昨天被人直擊「神隱」在鄉內偏僻農寮中，玉光村長劉金亭今天獲報，和廟方人員到場查看，廢了一番功夫確認後，終於把神像請回家，信徒在廟埕敲鑼打鼓燒金放炮歡迎，鄉民就打趣是「神明版的就職典禮」、「人的登基大典都不夠看啦！」

佳冬石光見（玉光、石光兩村）的福德祠是鎮守地方的廟宇，神桌上供奉的開基金身面容慈祥，帶著微笑，親和力十足，還有信徒暱稱為「阿伯」，平時也會由信徒請出，到各地刈香，但日前突然不翼而飛，廟方執事人員擲筊，確認金身是被「偷走」，而非「請走」。不過，土地公應允「冬至前回家」，劉金亭接連好幾天廣播請村民注意，但冬至過仍無下文，村民開始憂心找不回土地公，非常關心「阿伯回來沒？」

所幸，有鄉民昨天在偏遠農場的農寮中目擊土地公金身，但無法確定是不是「阿伯」，熱心信徒今天一大早通報劉金亭，劉金亭說，接到電話時，她也擔心不是，當聽到目擊者說，「這尊土地公有拐杖」，她就認為機率已至少6成，為謹慎起見，再赴現場照相，請廟方管委會過目，從土地公的鼻頭被燻黑及神袍款式、披肩及令旗等特徵，確定就是大家朝思暮想的土地公「阿伯」。

劉金亭說，原有人提議待全部管委會委員親眼看過再決定，但她那個瞬間就突然被附近雞屎味臭到頭暈目眩，決定馬上請神明離開糟糕的環境。

劉金亭今天下午的廣播改成放送「土地公伯『遊山玩水』回來了」，信徒紛紛趕到廟裡上香，高興地說，「說回來就回來，真的很神蹟」、「祝賀民選公職就職雙喜臨門」、「神明版就職典禮」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/