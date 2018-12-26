元旦連假搭國道客運 可享票價85折及轉乘雙重優惠

2018-12-26 00:26

〔記者李容萍／桃園報導〕元旦連假從29日至1月1日共4天，交通部公路總局在元旦連假規畫多項公共運輸優惠措施，且為方便旅客返鄉過節及出遊，將實施優惠日期提前自28日凌晨0時起至元旦晚上12時止，搭乘交通部核定88條國道客運路線可享全票平均85折優惠票價外，搭乘台鐵、高鐵或國道客運後轉乘在地市區客運及公路客運的乘客，持有效電子票證轉乘桃園在地客運還可再享有一段票（或基本里程）的免費優惠。

另外，「台灣好行」客運路線部分，考量元旦連假也有大量的觀光旅遊人潮，公路總局也持續提供42條路線實施電子票證半價優惠措施。

桃園監理站站長林正郎表示，包括國光客運、統聯客運、阿羅哈客運、和欣客運與在地桃園客運等業者都響應國道客運路線優惠票價，搭乘台鐵、高鐵或國道客運後轉乘在地市區客運及公路客運的乘客，持有效電子票證轉乘在地客運還可再享有一段票（或基本里程）的免費優惠，希望民眾多多使用公共運輸及培養轉乘習慣，優惠多多，省錢又免受交通壅塞及停車不便之苦。

中壢監理站站長吳金全也說，桃園、中壢監理站為方便旅客返鄉及民眾出遊，已協調轄內公路汽車客運業，除加強車輛整備及行車前各項安全檢查，並配合航空、高鐵、台鐵及國道客運的航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻並以機動加班方式，發揮接駁轉運功能，提升整體大眾運輸服務品質。

元旦連續假期期間，兩監理站呼籲民眾出遊「多搭車，少開車」，善加利用公路總局建置的「公路汽車客運動態資訊管理系統」或利用手機下載「iBus公路客運」，即可輕鬆查詢客運路線、站位、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，以節省寶貴時間，輕鬆規劃完善的出遊計畫！

兩監理站呼籲用路人，元旦連假期間勿酒後駕車並避免疲勞或服藥後駕駛，車輛確實做好行車前檢查，尤其輪胎胎紋深度與車輛保養，以確保行車安全。

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