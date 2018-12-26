青埔國小耶誕音樂劇 素人媽媽為孩子「粉墨登場」

2018-12-26 00:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區青埔國小的晨間教育志工媽媽，去年組成生命教育劇團，25日推出學校年度大戲耶誕音樂劇，劇名《Dr.萊爾的神奇百科》，音樂劇本由彩虹愛家生命教育協會提供，10位素人 志工媽媽「粉墨登場」成了演員，還反串男生角色，在舞台上飆戲也飆歌，台下小朋友看的目不轉睛。

此劇以「來喲！來喲！想醫病的、想減肥的…只要吃一瓶萊爾醫生的神奇藥水，包準有效！沒想到，這位穿西方醫生袍，說著奇怪的中文的外國人，卻引來4個強盜，一把抓走醫生的弟弟，想要醫好自己的小妹，最後發現，這個藥水，還要一個神秘的配方…」台下小朋友隨著劇情節奏，甚至站起來回應，而最受感動的是劇中主角的道歉，以及壞人改過自新。

校長許清勇說，希望運用多元藝術帶給孩子正向的信念，幫助孩子在各樣環境下，有能力做對的選擇，並擁有愛、信心和勇氣的生命信念。

青埔國小生命教育劇團在召集人彭雅文的用心規劃下，參與演出的志工媽媽每天雖然各自忙於工作、家務，但為了共同關注孩子的教育，做有意義的事，今年繼續滿懷熱誠、排除萬難規劃演出，透過音樂劇告訴小朋友劇中「神奇藥水醫的不是身體的病，而是心的傷痛」，闡述寬恕、愛與包容、真誠勇敢、永不放棄、自信堅毅等好品格，劇情豐富生動。

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