守護「耶誕樹」！主人防破壞「這樣」改良 貓：覺得不開心

2018-12-26 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕家中有養貓的朋友應該都知道貓咪是「無敵破壞王」，無論是衛生紙或是沙發都逃不過牠們的「魔爪」，尤其近日家中出現的「耶誕樹」，更是許多貓咪會飛撲上去的對象。對此，有日本網友就整理出各種「防範貓咪破壞耶誕樹」的對策，引發網友熱議。

一名日本網友昨（24）日在推特上PO出四張照片，笑說這是「各個國家防範貓破壞耶誕樹的對策」，請網友們參考。從第一張照片中可見，該耶誕樹完全被「膠帶」纏繞起來，可說是「完全防禦」，讓貓連跳上樹的機會都沒有，不過也有網友突破盲點，表示「這個一定被抓爆，嚴重還可能整棵都被撲倒！」

而其它還有像是把耶誕樹關進籠子裡，讓貓完全碰不著，或是將小耶誕樹放在天花板的吊燈上等各種妙招。有主人甚至還乾脆「斬草除根」，將耶誕樹上的葉子全部拔掉，留下樹幹本體和在旁邊一臉哀怨的貓。

有趣的照片引起網友熱烈討論，紛紛留言「太聰明了啦！」、「哈哈哈貓真的很危險」、「今年也必須好好守護家中的樹啊QQ」、「一人一轉發救救耶誕樹」、「拔掉葉子的好心動，畢竟沒有就不會被攻擊XD」、「貓表示：覺得不開心」。

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