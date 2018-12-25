呼吸「自由空氣」！各大粉專小編KUSO「空氣大接龍」

2018-12-25 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕今天（25日）在就職典禮送出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」，展現未來4年要致力「改善空污」的決心。網友紛紛惡搞，以身邊容器蒐集空氣PO網，甚至各大粉絲專頁的臉書小編也紛紛玩起「空氣大接龍」，讓網友看了笑稱「這些人到底嗑了什麼」？

台中市長盧秀燕自掏腰包30萬元，在就職典禮上送出1萬份就職驚喜小禮物「谷關空氣」，承包商透露，製作方式是派了兩組人馬，前往谷關高山上「就地蓋瓶裝空氣」製作而成。

對此，不少網友沒辦法體會這層用心，反而覺得相當傻眼，不知道此舉用意為何，不過也有網友開始惡搞，將身邊容器蓋上蓋子，宣稱是「來自XX處的空氣」，最後甚至各大粉專小編也開始參戰，大玩「空氣接龍」，讓網友看了通通被逗樂。

今晚公視在臉書粉絲團「公視台語新聞」發起抽獎活動，只要網友分享貼文，就能抽到2500c.c.的「公視空氣」一罐。

隨後媒體「自由時報」、「民視」、「青春發言人」、「NOWnews」以及其他各行各業粉專的小編也紛紛接力推文，分享「各家空氣」；其中，本報小編獻上裝飽一大袋的「自由空氣」，結果卻被公視小編酸「誠意夠啦，但用瓶子才潮」。

除了各大粉專小編大搞KUSO外，網友也紛紛在臉書上PO出各地空氣，粉專「台灣猛禽研究會」更PO出「三種猛禽的呼氣」，讓網友看了通通笑翻。

「公視台語新聞」臉書粉絲團貼文：

「自由時報」臉書粉絲專頁貼文：

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