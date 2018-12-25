驚爆最大越南旅客集團脫逃 高雄警方：94人逃僅2人留

2018-12-25 21:15

〔記者黃良傑、方志賢／高雄報導〕越南團今爆歷來最大脫逃事件，高雄警方獲報有5團越南籍旅客，其中94人脫團失聯，僅留下2人，該團原訂明天自桃園國際機場離境返回越南，據了解，不少越南籍旅客一下遊覽車，竟拖著行李攔計程車揚長而去，移民署、警方和觀光局動員追人。

高市警方和移民署表示，新南向政策的「觀宏專案」，是針對東南亞國家優質團體旅客，提供來台觀光簽證便捷措施，集體大脫逃的越南旅客，是由東森旅行社承辦，其中5團96人住高市國際星辰大飯店下榻，簽證時間為14天才逾期，不料，23日越南旅客一到飯店，竟陸續脫隊離開飯店。

還有人一下車拿到行李就攔計程車離去，台灣阮姓領隊見狀不知所措，24日見該團越南旅客未返回飯店，甚至僅剩下2人，驚覺事態嚴重，立即向轄區三民派出所報案，包括警局外事科、移民署及觀光局都接獲通報，展開全面追人，並回報外交部緊急註銷電子簽證。

失聯的越南籍旅客簽證日期尚未到期，移民署表示還不算違法滯留，不過，警方懷疑可能有人來台動機不單純，盼透過外交管道和移民署，能提供失聯旅客的入出境紀錄，以及有無不法紀錄，為早日將脫逃旅客抓回籠，警方調閱沿路監視器，但目前還沒有追回一人。

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