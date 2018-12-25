管中閔可上任 黃榮村：還能像以前那麼信任台大嗎？

2018-12-25 21:01

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮無預警讓管中閔上任台大校長，已向政院請辭獲准。前教育部長黃榮村今天表示，台大校長案的解套需有覺悟，且不管往左往右，一定死傷一片，所以沒有所謂的最適方案，祇有困難的抉擇，這種結局勢所必然，但台大的歷史地位這麼重要，卻在遴選程序的實質上有如此缺失，既未能預見危機，亦未能作出像樣的危機處理，黃榮村直問：「我們還能像以前對台大那麼信任嗎？國家社會還能那麼有信心的付以重責大任嗎？」

黃榮村表示，台大校長遴選案由於處置不當，拖延一年陷入進退兩難困境。假若大家對台大學術領導沈淪的慘境心急如焚，假若執政黨還想在2020力圖振作，假設這個難解的結交給他，則他的解套方式不會與葉部長有何不同，最多就是備文發出後遞出辭呈而已。

一定死傷一片 黃榮村：要解套需覺悟

黃榮村指出，葉隔天在耶誕節就遞辭、准辭，求仁得仁了，所以他祇有一句話：「小老弟，佩服！」就像大巨蛋，台大校長案的解套需有覺悟，且不管往左往右，一定死傷一片，所以沒有所謂的最適方案，祇有困難的抉擇，這種結局勢所必然。

黃榮村認為，這件事的核心在於台大是推動台灣學術發展、當為社會正義堡壘與觀念燈塔、與培育各行各業領導人才的龍頭，沒有其他機構可以取代，誰有權利與權力可以用任何理由去卡死台大？不管任何原因，能想像美國卡死哈佛、英國卡死牛津劍橋？

但是黃榮村也質疑，台大的歷史地位這麼重要，卻在遴選程序的實質上有如此缺失，既未能預見危機，亦未能作出像樣的危機處理，我們還能像以前對台大那麼信任嗎？國家社會還能那麼有信心的付以重責大任嗎？台大的領導班子恐怕更要挑高於藍綠之上，以台大歷史為念，深切反省改進才是。

遴選缺失處理不像樣 台大還能信任嗎？

現在的大學校長遴選已屬大學自治事項，教育部依慣例並無長期卡人之情事，最近20年曾引起嚴重糾紛的北醫、中央、成大、高醫、陽明、文化，最後也是先予核定，回去校園再繼續吵。教育部依法是全國教育事務最高主管機關，說了算，要不然直接以重大程度疏失，直接不准也可以。

黃榮村直指，這次台大校長遴選當然在遴選過程中，確有實質的迴避問題在，但教育部依慣例仍以核定為宜，並明文提醒台大自己要去解決這些違反情事。但誰在這時候從外面影響了全國教育事務主管機關，把教育部做小，作出不符慣例的第一步決定，才形成長達一年的困境，更因而打擊執政黨年底的選舉結果。

黃榮村認為，現在葉勇於承擔予以轉正，上面並非事前全然不知，亦未在宣布過程中制止，但居然引來始作俑者的切割及反擊，大概也不必要再作沒用的辯護，他看葉就拿出全國教育事務最高主管機關首長的高度，把問題帶走，放心的走了吧。

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