花蓮出現死豬亂丟 農委會：最高罰100萬

2018-12-25 20:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情持續升溫，繼宜蘭出現死豬被丟棄在海邊後，今天下午花蓮又出6頭死豬被隨意棄置，引起網友擔心是非洲豬瘟病毒感染，農委會今晚緊急召開記者會表示，臨床判斷沒有非洲豬瘟症狀，但隨意丟棄死豬最高可罰100萬元。

防檢局主秘鄭純彬表示，首先澄清，近期網路出現國內發生非洲豬瘟謠言，經查證都不是事實，請民眾切勿散波謠言或不實疫情消息，一旦散布謠言，會依據動物傳染病防治條例第13條裁處5萬以上、100萬元以下罰鍰。

鄭純彬指出，染上非洲豬瘟的豬隻皮膚會有紅斑、耳朵紅、脾臟腫大等等症狀，花蓮縣動植物防疫所接到通報立刻趕到現場圍起封鎖線，獸醫師臨床研判死亡豬隻沒有出現非洲豬瘟症狀。

鄭純彬表示，防疫所立即採樣送到淡水的家畜衛生試驗所檢驗，最快一天就會有結果出爐，死豬則由所轄公所清潔隊妥善處理，防疫所也聯繫警察局調閱監視器追蹤，循線找出丟棄病死豬者，查到的話會依照違反動物傳染病防治條例，開罰5萬到100萬元，明天也會請爆料者協助調查。

防檢局向養豬業者呼籲，中國非洲豬瘟疫情持續升溫，譯者應該自主落實生物安全措施，確保自身財產和國內整體產業安全，如果發現場內飼養豬隻異常死亡，或疑似感染動物傳染病，應該立即通報動物防疫機關，民眾發現豬隻遭丟棄也可撥打0800-039131，通報動物防疫機關處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/