高雄百年仁武國小建共讀站 與居民分享書香

2018-12-25 22:17

［記者黃旭磊／高雄報導］仁武國小明年邁入百周年，校內啟用社區共讀站邀民眾享受書香。

仁武社區共讀站今天（25日）啟用，學童於耶誕節收到大禮，迫不及待入內閱讀，空間走工業風格調，天花板在燈光映照下如星光，色調沈穩讓學童沉浸書香，而藏書主軸依課程有環境、自然、生態、永續等主題，展現校內「工業城市中的綠鑽石」自許精神。

校區始自1919年（民國8年） 台南廳楠梓坑公學校仁武分教場，明年邁入創校百年，校長黃意華引領賓客開啟百年禮物，傅爾布萊特獎學金得主、英語協同教學美籍教師 Daniel 帶領英語教師獻上新書，學童則表演耶誕熱舞為新站添人氣。

兒童文學作家林哲璋到場分享創作歷程，六年八班學生陳宥杰說，林哲璋老師上課幽默風趣、親切開朗，常用故事教學，希望自己以後也成為作家，與小朋友分享有趣故事。

六年一班魏馨碧表示，感謝這份耶誕大禮，期待站內新書不斷增加，讓走廊和樓梯變得更漂亮。

學童作品「繪本發想創意畫作—圓點」也於站內展示，作品色彩豐富廣受好評，學童興奮地表示要邀請家人及社區民眾前來。

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