明天舒適溫暖！晚上東北季風增強 北台灣降溫變天

2018-12-25 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕明天（26日）天氣型態與今天類似，白天各地舒適至溫暖，僅北部、東北部仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地方則以多雲為主；另外，南部天氣晴朗穩定，造成空品較差，建議敏感族群外出戴上口罩。

中央氣象局預報，明晚起，受到東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部、東北部天氣轉冷，提醒民眾留意氣溫變化，適時調整衣物。「天氣風險公司」則說，北部在27、28日會從20度降至14度，屆時沿海地區也有機會下探13度。

溫度方面，明天北部、東北部高溫約23、24度，中南部及花東約25至28度，各地感受舒適至溫暖，清晨仍稍涼，各地低溫約19、20度。

紫外線方面，明天基隆市、連江縣達「低量級」；其他縣市皆達「中量級」。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級；中部、雲嘉南、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；高屏位於下風處，易有污染累積，為「橘色提醒」等級。

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