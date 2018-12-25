就是要對著你家吹！惡鄰「排煙管」會轉彎 網傻眼：是蛇嗎

2018-12-25 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕有網友抱怨，她的隔壁鄰居超惡劣，竟屢屢將廚房的排油煙管孔對準她家的窗戶，而且不論她怎麼用紙板阻擋隔離，對方家的排煙管就是會「轉彎」，導致她家裡永遠充斥的濃濃的油煙味。誇張行徑曝光後，讓許多網友都相當傻眼，直呼「這排煙管是蛇嗎？」

網友在臉書崩潰抱怨，直說她的惡鄰居「故意」把排煙管轉向她家，即使她試圖用玻璃紙和紙板阻隔起來，對方「還是有辦法看到漏洞」，將排煙管換個方向繼續吹。更慘的是，鄰居還會「故意煎腥味很臭的魚」，導致她每天下班回家，屋子裡永遠都是滿滿的「油煙味」。

從網友PO出的照片可見，網友在窗外用鐵網和紙板阻擋，或是乾脆用玻璃紙將整個窗戶封住，隔壁鄰居總有辦法將「排煙管」扭成各個角度，甚至還可以變成「J字型」，將油煙出口對著網友家的窗戶縫隙。

許多網友都認為太扯，紛紛留言「這是排煙管還是蛇啊」、「這行為真的很幼稚」、「一直加長超扯」、「拿工業電扇吹回去啊」、「放老鼠蟑螂進去就有得玩了」、「想知道鄰居怎麼弄成這樣的」。

不過，也有網友爆料其實「事出必有因」，起先似乎是原主人家中冷氣開啟時，所散發出的「熱氣」也不斷對著鄰居家的陽台吹，鄰居才以牙還牙，用排煙管回擊。

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