醫病》460克巴掌仙子出生沒呼吸 轉診救命長成足月兒

2018-12-25 21:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕巴掌仙子黃小弟今年8月在媽媽懷胎24週時因胎盤早期剝離在地區醫院急產出生，全身發紺、沒有呼吸、心跳微弱，體重僅460公克，中山附醫獲外接轉診15分鐘內趕到場插管救命，他也展現堅強生命力挺過呼吸窘迫症候群等早產兒病變，已經長成2500公克的足月兒重量、無明顯後遺症，今天院方為他歡慶耶誕節，準備出院。

中山附醫新生兒科醫師王杏安指出，早產兒容易出現呼吸窘迫症候群、腦室出血、開放性動脈導管、壞死性腸炎、視網膜病變等併發症，黃金急救時間僅6小時，尤其是極低體重早產兒（低於1500公克），一出生更是關鍵，即時急救與治療，能降底併發症的風險。

黃小弟在凌晨3點急產，出生時僅有微弱心跳，每分鐘50、60下（正常應超過100下），醫院設備不足。王杏安說，當時一到場立刻為他插管給氧、輸液，逐漸恢復膚色和活力，馬上使用附有呼吸器的加護型保溫箱載回院內新生兒加護病房，不同於一般使用的甦醒球，一路穩定給氧，保溫箱更有防震等功能，減少腦部震盪，未發生腦室出血等重大併發症。

黃小弟體重不到一杯中杯搖搖杯飲料的重量，卻展現強韌生命力，歷經呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、視網膜病變，接受藥物、手術和眼內注射化療藥，一一挺過生命關卡，3個月大拔除呼吸內管，現在矯正月齡10天，體重2500公克也追上正常新生兒，昨天耶誕節家長與院方為他穿上耶誕老公公衣服慶祝，準備本週出院。

王杏安說，現在醫療進步，即使是22週以上的新生兒，只要無重大併發症且照護得當，給予早療，仍能與正常小孩差不多；中山附醫婦產科醫師許峻睿提醒，早產是新生兒死亡主因，孕婦早期破水、胎盤早剝或妊娠性糖尿病等會增加早產風險，出現下腹規則密集疼痛、陰道出血等就要立即就醫。

王杏安補充說，台灣每10個新生兒就有一人早產，醫院近3年接獲外接轉診的急重症新生兒300人，就有2/3是早產兒，24小時的的外接轉診制度開啟早產兒希望之門，醫院新生兒團新生兒專科醫師就有5人、超過60名護理師，照護急重症新生兒恢復良好，目前提供苗栗到雲林33家區域醫院到婦產科診所外接轉診服務，未來將深入南投偏鄉。

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