醫病》460克巴掌仙子出生沒呼吸 轉診救命長成足月兒

〔記者蔡淑媛／台中報導〕巴掌仙子黃小弟今年8月在媽媽懷胎24週時因胎盤早期剝離在地區醫院急產出生，全身發紺、沒有呼吸、心跳微弱，體重僅460公克，中山附醫獲外接轉診15分鐘內趕到場插管救命，他也展現堅強生命力挺過呼吸窘迫症候群等早產兒病變，已經長成2500公克的足月兒重量、無明顯後遺症，今天院方為他歡慶耶誕節，準備出院。
中山附醫新生兒科醫師王杏安指出，早產兒容易出現呼吸窘迫症候群、腦室出血、開放性動脈導管、壞死性腸炎、視網膜病變等併發症，黃金急救時間僅6小時，尤其是極低體重早產兒（低於1500公克），一出生更是關鍵，即時急救與治療，能降底併發症的風險。
黃小弟在凌晨3點急產，出生時僅有微弱心跳，每分鐘50、60下（正常應超過100下），醫院設備不足。王杏安說，當時一到場立刻為他插管給氧、輸液，逐漸恢復膚色和活力，馬上使用附有呼吸器的加護型保溫箱載回院內新生兒加護病房，不同於一般使用的甦醒球，一路穩定給氧，保溫箱更有防震等功能，減少腦部震盪，未發生腦室出血等重大併發症。
黃小弟體重不到一杯中杯搖搖杯飲料的重量，卻展現強韌生命力，歷經呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、視網膜病變，接受藥物、手術和眼內注射化療藥，一一挺過生命關卡，3個月大拔除呼吸內管，現在矯正月齡10天，體重2500公克也追上正常新生兒，昨天耶誕節家長與院方為他穿上耶誕老公公衣服慶祝，準備本週出院。
王杏安說，現在醫療進步，即使是22週以上的新生兒，只要無重大併發症且照護得當，給予早療，仍能與正常小孩差不多；中山附醫婦產科醫師許峻睿提醒，早產是新生兒死亡主因，孕婦早期破水、胎盤早剝或妊娠性糖尿病等會增加早產風險，出現下腹規則密集疼痛、陰道出血等就要立即就醫。
王杏安補充說，台灣每10個新生兒就有一人早產，醫院近3年接獲外接轉診的急重症新生兒300人，就有2/3是早產兒，24小時的的外接轉診制度開啟早產兒希望之門，醫院新生兒團新生兒專科醫師就有5人、超過60名護理師，照護急重症新生兒恢復良好，目前提供苗栗到雲林33家區域醫院到婦產科診所外接轉診服務，未來將深入南投偏鄉。
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巴掌仙子黃小弟24週出生，僅460公克重。（記者蔡淑媛翻攝）
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新生兒加護病房醫護和院內兒童一起在耶誕節為黃小弟慶祝準備出院。（記者蔡淑媛攝）
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巴掌仙子黃小弟矯正月齡10天，由醫師王杏安抱著亮相，長成足月寶寶。（記者蔡淑媛攝）
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