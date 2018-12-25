這小學特教生辦耶誕快閃義賣 弱勢捐助弱勢

2018-12-25 22:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新興國小特教班利用耶誕節日舉辦快閃義賣活動，由特教班孩子親手製作手工皂義賣，活動圓滿完成，義賣所得會捐給台南身心障礙者協會。

新興國小特教班向來有舉辦耶誕節慶祝活動傳統，以往是採取到普通班表演、送糖果被動方式促進特殊生與一般生融合。這回首度透過辦義賣活動方式，使校內師生、家長「主動」參與特教班活動，讓大家看見平時需要他人協助的特殊需求兒童，也有回饋社會的能力。

此義賣活動發想於陳莛瑾、吳浩禎兩位代理教師，希望在聘期最後1年留給孩子能帶著走的技能，使孩子有展現自己的舞台。老師說，活動籌辦之初不算順利，因特教班都是中重度障礙兒童，手工皂製作過程需要用到刨刀、加熱，有其風險，加上以往未曾讓特教班參與類似活動，特教組長對此活動心存疑慮，幸好輔導主任願意信任兩位教師，協助與校長溝通，校長得知也覺得別具意義、全力支持，促成活動誕生。

義賣快閃活動僅1小時，特教班孩子卻是準備兩個月的心血！製作手工皂前置作業在兩個月前開始，由楊哲銘老師擔任「幸福手工皂廠」老闆，結合課程計畫，每週花6堂課帶領孩子分組完成刨皂絲、熔皂、注模、包裝等步驟，學習職業技能與態度。

過程中，有多位孩子使用刨刀不慎削到手而流血，原本預估孩子會大哭放棄。老師說，沒想到竟沒有1位孩子因此哭鬧，反而堅強的讓老師包紮傷口後回到崗位繼續工作，孩子認真負責的反應令人動容。有家長說，從事各行各業都有其風險，孩子成長過程難免受傷，家長不會在意，看到孩子的反應反而感到更欣慰。

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