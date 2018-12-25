韓國瑜就職大典郭台銘缺席 出手500萬買高雄農產

2018-12-25 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天是高雄市長韓國瑜就任典禮，原本今天要參加就職大典的鴻海集團總裁郭台銘卻未現身，但鴻海基金會今天表示將捐出500萬元購買高雄農特產品，還轉述郭台銘的說法打趣表示「韓市長本人就能帶動買氣」。

綜合媒體報導，韓國瑜先前就力邀郭台銘參加他的就職大典，但鴻海集團今日早上表示韓市長親自致電邀請總裁參加，總裁本人也原定要出席，無奈重要行程不在台灣，證實郭台銘不會出席。

僅管不能出席，郭台銘還是以行動支持韓國瑜。鴻海集團基金會指出，郭台銘一直都有在關心韓國瑜就職的相關消息，而他將捐出500萬購買高雄農特產品，響應韓國瑜的「拚經濟」政策。基金會也轉述郭台銘說法，打趣說道「韓市長本人就能帶動買氣，但也應該帶點盤纏，給農民們增加訂單，所以捐500萬給韓市長運用」

鴻海基金會表示韓國瑜已將相關事項交由農業局新任局長吳芳銘處理，基金會資金也已備妥，隨時都可以匯到高雄市政府指定帳戶，而採購來的農產品將轉贈給當地教育團體機構。基金會也承諾鴻海集團會深耕高雄，和政府一起推動高雄經濟，待韓國瑜團隊就任後，再安排前往高雄與韓市長及市府團隊就投資高雄事宜進行討論。

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