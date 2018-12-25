網批盧送「空氣瓶」是老招 爆6年前「這款」空氣質感更好

2018-12-25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕今在就職典禮送出1萬個谷關乾淨空氣瓶，展現未來4年要致力「改善空污」的決心，不過有網友卻批這根本是「老招」了，因為早在2012年台灣知名樂團「宇宙人」就曾到花蓮和平村採集「和平的空氣」送給歌迷，且「包裝還比谷關有誠意多了」。

台灣樂團「宇宙人」在2012年出發進行環島，並試圖在旅程中尋找「和平的意義」，最後他們到達花蓮縣秀林鄉和平村的海邊，並將該處的空氣裝入2000罐空瓶，當作專輯預購禮送給粉絲，盼能為世界帶來和平。

對於6年前送出的「和平空氣」和盧秀燕今天送的「谷關空氣」有異曲同工之妙，宇宙人今晚在臉書PO出過去「和平空氣瓶」的舊照來回憶，主唱小玉更在臉書寫道「走得比先知前面，是先烈」。

許多宇宙人粉絲得知後，也紛紛在貼文底下留言「我今天看到就直接想到了」、「真的是老招」、「你這比較優，包裝還比較有誠意」、「這有質感多了」、「叭叭叭，市長抄襲被抓包」、「身為台中的宇宙人歌迷覺得超無言」、「原來秀燕也是宇宙友（粉絲名），笑死」。另外也有網友認為，「宇宙人至少有拍MV證明」，質疑谷關空氣的真實性。

宇宙人臉書貼文

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