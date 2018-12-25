豐原初沉池將啟用 颱風豪雨台中供水警報可大減

2018-12-25 22:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕每逢颱風豪雨期間，大甲溪原水濁度上升，影響台中市供水，台灣自來水公司斥資5.2億元興建豐原淨水場初沉池，明年1月底將進水運轉，汛期前可發揮功能，先將大甲溪原水濁度降低，再送淨水處理，減少減壓供水或出黃濁水的機率。

台中市每日用水量約150萬噸，65萬噸由鯉魚潭淨水場支援供應，另外85萬噸則來自豐原淨水場，但每逢颱風豪雨來臨，豐原場主要水源大甲溪因上游土石沖刷，原水濁度急速升高，只要衝破3000度，豐原淨水場被迫減量出水，超過5000度得停水，且當濁度降回正常值500度，還需要耗費數天清淤。

因台水工務處處長練鐵曈指出，台水因此斥資5.2億在石岡區食水嵙溪右岸興建初沉池，處理水量可達45萬噸，將濁度高達千度的大甲溪原水，導入初沉池停留，降泥砂一段時間，降低濁度至500度，再送入豐原淨水場處理。

練鐵曈說，豐原淨水場初沉池預計明天1月底進水運轉，每天可處理大甲溪高濁度原水45萬噸，加上另有水源包括食水嵙溪等，汛期濁度低且穩定，可穩定台中市供水品質。

台水強調，豐原初沉池完工後，台中在颱風豪雨期間的供水多一層保障，未來配合水利署的水源聯合運用計畫，供水調配更靈活，提升用戶用水品質。

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