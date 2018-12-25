台中市民、新住民與12歲以下全球兒童 元旦起免費看花博

2018-12-25 19:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今天上任，下午立即召開市政會議，修正台中花博門票收費標準，兌現第一項競選承諾，明年1月1日起，台中市民、台中市新住民及全球12歲以下兒童都可免費參觀台中花博。

台中市市政會議通過「台中世界花卉博覽會門票收費標準」修正案，將免費入場對象由6歲修正為12歲以下，同時增加台中市民及新住民。明年1月1日起，上述對象只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費入園。

盧秀燕說，台中花博預計花費90億元，這些都是民脂民膏，尤其是台中市民的預算，若市民看花博與其他縣市民眾、外國人一樣收費，對市民不公平。而全球12歲以下兒童免費逛花博，一方面友愛兒童，同時也增長兒童知識，讓孩子開眼界，這也是教育的一環。

盧秀燕說，另一項用意就是「拚經濟」，透過12歲以下兒童免費的誘因，全家人也許會考慮到台中看花博，屆時將有大人的門票收入，以及到台中旅遊帶來的交通、餐飲、住宿及伴手禮等收入。

盧秀燕建議市民，由於花博園區每週五至週一的外來遊客特別多，園區較擁擠，如要享受較好的參觀及服務品質，儘量利用週二至週四參觀。

有鑑於明年元旦起將有大量參觀人潮，盧秀燕也要求相關局處加強花博園區的壓力測試，包括園區服務、接駁車等。

此外，交通局長葉昭甫表示，明年元旦起，前市府推出的花博卡不再具有刷卡入園的功能，轉為具悠遊卡功能的市民卡；至於市民已購買的花博票券，建議可轉送給外縣市的親友，有關是否開放退費，現正與票券公司就相關機制討論中。

觀旅局長林筱淇則指出，針對市民參觀花博將設置專用通道，上方並將標示「台中市民通道」等文字，包括台中市民、新住民、12歲以下不分國籍的兒童，只要出示有效證件，都可從此通道免費入園。

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