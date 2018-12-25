跨年「4天連假」濕又涼 氣象局1張圖掌握一週天氣！

2018-12-25 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕今天耶誕節陽光露臉，天氣短暫回穩，明（26日）天天氣與今天類似，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區偶爾飄雨，其他地區為多雲。而耶誕節過後也即將迎接2019年，氣象局則在官方臉書「報天氣-中央氣象局」PO出一張一週天氣資訊圖，提醒民眾跨年連假第2天起（30日起）全台濕涼，參加跨年活動可得攜帶雨具。

氣象局表示，明（26日）下半天開始，東北季風將持續影響一整週，迎風面整天濕涼，冷空氣強度甚至可能達到冷氣團等級，中部以北及宜蘭低溫將下探13到15度，南部及花東地區只有16至19度，提醒民眾要注意保暖。而明天到29日這段時間中南部天氣大致穩定，只是日夜溫差稍大，提醒民眾也要留意衣物的增減。

氣象局也說，連假開始的第二天起（30日起）至下週二（1月1日），雖冷空氣強度稍減，但由於南方雲系北移，台灣附近水氣明顯增多，因此迎風面地區仍持續下雨，其中北部及東北部整天下雨時間長，中南部天氣則是相較日前轉陰、轉雨；若溫度與水氣影響的時間配合，3000公尺以上高山將不排除降雪。

「水神來攪局，跨年夜防雨！」氣象局也提醒，有意參加跨年夜及元旦升旗的民眾，外出記得要攜帶雨具，打算安排連假出遊的話，也最好要有雨天備案。

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