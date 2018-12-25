醫病》腋下像肉痣副乳懷孕竟泌乳 求醫切除消大患

郭綜合醫院整形外科主治醫師林聖哲副院長提醒女性要注意副乳症相關問題，不宜輕忽。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院整形外科主治醫師林聖哲副院長提醒女性要注意副乳症相關問題，不宜輕忽。（記者王俊忠攝）

2018-12-25 20:26

〔記者王俊忠／台南報導〕30歲林小姐結婚後懷第一胎時，發現雙手腋下旁的副乳竟會分泌乳汁，造成生活相當困擾，等到產後停止哺乳、求醫治療，整形外科醫師為她開刀切除兩側副乳，消解心頭大患。醫師表示，在女性發生率並不高的副乳症（也稱多乳症），如有生活困擾或癌病變疑慮，可考慮以手術切除。

何謂又稱多乳症的副乳症？郭綜合醫院整形外科主治醫師、副院長林聖哲表示，這是一種先天型畸型症，常被人們忽略，這症狀有遺傳性與家族傾向，發生率0.1％（歐洲白人）到1％（美國黑人），一般而言，女性患者居多；男性偶見。

林聖哲說，這症狀產生要從乳房發育的胚胎史說起，一般懷孕後的第5週開始有6到8對乳房脊產生，後來開始退化，到3個月停止退化時，大部分人退化到只剩1對；但有些人退化不完整就產生多乳症，多乳位置好發於腋窩到腹股溝的連線上，乳房發育多到青春期停止，也有人會較久些。

林聖哲說明，這種副（多）乳症臨床上多見在女性的雙腋下，有的像突出小肉腫；也有突出小肉上有乳頭、乳暈組織，不美觀，有的出現泌乳問題、弄濕腋下衣物；月事來時，副乳會腫脹不舒服；也有可能演變成腫瘤，必須治療。

如只是單純副乳，林聖哲說開刀切除副乳組織即可，檢體要進一步檢驗，如有轉變成惡性組織的疑慮，就要做廣泛性的乳房切除及淋巴廓清術。

  • 郭綜合醫院整形外科主治醫師林聖哲提醒女性要注意腋下副乳症相關問題，不宜輕忽。（記者王俊忠翻攝）

    郭綜合醫院整形外科主治醫師林聖哲提醒女性要注意腋下副乳症相關問題，不宜輕忽。（記者王俊忠翻攝）

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