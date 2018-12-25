醫病》腋下像肉痣副乳懷孕竟泌乳 求醫切除消大患

2018-12-25 20:26

〔記者王俊忠／台南報導〕30歲林小姐結婚後懷第一胎時，發現雙手腋下旁的副乳竟會分泌乳汁，造成生活相當困擾，等到產後停止哺乳、求醫治療，整形外科醫師為她開刀切除兩側副乳，消解心頭大患。醫師表示，在女性發生率並不高的副乳症（也稱多乳症），如有生活困擾或癌病變疑慮，可考慮以手術切除。

何謂又稱多乳症的副乳症？郭綜合醫院整形外科主治醫師、副院長林聖哲表示，這是一種先天型畸型症，常被人們忽略，這症狀有遺傳性與家族傾向，發生率0.1％（歐洲白人）到1％（美國黑人），一般而言，女性患者居多；男性偶見。

林聖哲說，這症狀產生要從乳房發育的胚胎史說起，一般懷孕後的第5週開始有6到8對乳房脊產生，後來開始退化，到3個月停止退化時，大部分人退化到只剩1對；但有些人退化不完整就產生多乳症，多乳位置好發於腋窩到腹股溝的連線上，乳房發育多到青春期停止，也有人會較久些。

林聖哲說明，這種副（多）乳症臨床上多見在女性的雙腋下，有的像突出小肉腫；也有突出小肉上有乳頭、乳暈組織，不美觀，有的出現泌乳問題、弄濕腋下衣物；月事來時，副乳會腫脹不舒服；也有可能演變成腫瘤，必須治療。

如只是單純副乳，林聖哲說開刀切除副乳組織即可，檢體要進一步檢驗，如有轉變成惡性組織的疑慮，就要做廣泛性的乳房切除及淋巴廓清術。

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