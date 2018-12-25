花蓮疑似死豬遭丟棄 防檢局派員查證中

2018-12-25 18:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情持續升溫，繼宜蘭出現死豬被丟棄在海邊後，今天下午網路上流傳花蓮有一堆死豬被隨意棄置的照片，引起網友擔心是非洲豬瘟病毒感染，農委會防檢局指出，已經請人員到現場查證，請民眾勿過度恐慌，也提醒養豬業者有豬隻異常死亡應確實通報防疫機關，否則最高可罰100萬元。

宜蘭日前五結海邊出現死豬被隨意丟棄，經檢驗證實不是非洲豬瘟所致，今天臉書社團爆料公社又有網友貼出照片，一群死豬被隨意棄置在草叢堆，網友文中表示，花蓮縣疑似爆發豬隻感染來自中國的非洲豬瘟，集體暴斃死亡後被養豬戶丟棄在偏僻排水河邊。

防檢局指出，已經馬上請花蓮縣動植物防疫所前往查證，會依照流程採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗。

防檢局也向養豬業者呼籲，如果發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，以釐清可能原因，未依規定通報，最高可處100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償，請業者切勿以身試法。

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