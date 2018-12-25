銀髮族年底換照免費 桃園監理站加碼200元電子票證

2018-12-25 21:25

［記者謝武雄／桃園報導］交通部從去年7月1日起，實施銀髮族駕駛換照新制，於該新制實施日後才滿75歲（民國31年7月1日以後出生）銀髮族駕駛，實施日期後如無違規記點或吊扣駕照情事，可在收到通知單後的3年內至監理單位換照，交通部規劃年底前免收換照規費，另桃園監理站為鼓勵換照，還限量贈送儲值金額200元電子票證，符合資格者可把握機會換照。

桃園監理站長林正郎表示，年滿75歲銀髮族駕駛，只要符合「自願繳回駕照」或「首次成功換發駕照」條件，即可獲得限量發行電子票證、並附贈200元儲值，請符合換照資格銀髮族駕駛把握機會。

林正郎說，依統計資料顯示，截至10月底，監理單位寄發11萬3433張換照通知書給符合資格的銀髮族駕駛，已有5萬3100人完成換照、另有5053人自願繳回駕照；另針對已換照銀髮族駕駛違規情形統計，換照後的違規率為3.8%，比換照前違規率23.7%大幅下降，統計銀髮族駕駛最常見的交通違規，分別是「不依標誌、標線號誌指示」及「闖紅燈」等，監理單位亦會加強宣導。

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