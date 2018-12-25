花蓮壽豐河邊發現6隻死豬 防疫所：初勘無非洲豬瘟表徵

2018-12-25 19:14

首次上稿 18:15

更新時間 19:14

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣壽豐鄉今天下午驚傳約有6隻死豬遭人丟棄在偏僻水溝邊，豬隻交疊現場蒼蠅橫飛，有民眾懷疑是從中國漂流過來感染非洲豬瘟的豬隻，經花蓮縣動植物防疫所到場採樣後，初勘死豬體表並無非洲豬瘟體表發紺等特徵，但為求謹慎已進一步採樣臟器，送交行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊表示，今天下午接獲壽豐鄉公所通報有多隻死豬遭人丟棄河邊，公所清潔隊第一時間封鎖現場，並將死豬移到可掩埋處，由防疫所人員進行採樣後，完成環境消毒，由於國內尚未傳出非洲豬瘟疫情，民眾切勿過度恐慌。

花蓮縣政府表示，初步已掌握死豬疑似為壽豐轄內某飼主所棄置，防疫所已會同壽豐鄉公所前往該場進行移動管制及疫情調查，至於針對網路爆料公社網友指稱有感染非洲豬瘟疫情死豬一節，已涉散佈不實動物傳染疫情消息第43條第3款，依規定得處新台幣5至100萬，呼籲民眾切勿擅自發布動物疫情消息，以免觸法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/