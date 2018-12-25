新中橫迴頭彎刷坡交管 元旦後改回整點放行

2018-12-25 18:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台21線新中橫公路133.5K，也就是南投信義鄉迴頭彎路段，邊坡常有落石，目前正在進行邊坡保護工程，以每2小時放行15分鐘作交管，近來刷坡工程順利，維管單位公路總局信義工務段決定，明年元月2日至元月底，把交管改回原本的每小時放行10分鐘，元旦連假4天則是不施工，採機動交管，以維交通安全。

信義工務段說，目前迴頭彎路段只能維持單線雙向通行，但因刷坡工程順利，從明年元月2日至元月底，就會縮短交管時間，每天上午8點至12點，下午1點至5點，每整點放行10分鐘，提醒用路人注意。

刷坡工程例假日不施工，接下來的元旦連假將會機動交管，派保全於道路兩端監控，近期適逢玉山塔塔加賞楓季，雖然新中橫公路沿線路況尚屬穩定，僅迴頭彎路段受工程交管影響，但仍呼籲用路人，為確保行程順利，仍建議行走路況較穩的台18線阿里山公路，若要走新中橫，建議先致電信義工務段（049-2791510）確認路況，以免久候延誤行程。

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