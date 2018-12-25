跨年夜天氣「恐是近10年最差」 出去玩記得雨天備案

2018-12-25 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕全台氣溫在今明兩天（25、26日）小幅回升，白天大致舒適至溫暖，不過，27日又有另一波冷空氣接力，將持續影響至週日（30日），那跨年夜天氣如何？臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，「有機會是近10年天氣較不理想的跨年夜。」

「天氣風險」預報跨年天氣說，跨年前夕將有南方大量水氣北上，降雨明顯的時間點約在31日晚上至跨年夜，「屆時不只北台灣，全台灣各地都可能有些雨勢，有機會是近10年天氣較不理想的跨年夜。」提醒民眾如有安排活動，建議事先準備雨天備案，以防萬一。

「天氣風險」根據2009年以來，台北市在12月31日曾下雨的時段資料指出，雨都不是下在深夜的倒數時段，「看起來台北101今年很有可能是第一次在雨中跨年！」從數據來看，有下雨的2009年、2011年及2017年跨年夜，雨量最多也僅有3毫米。

「天氣風險」也說，距離年底還有一小段時間，目前也要留意位於菲律賓東南方的熱帶擾動96W，未來恐逐漸增強、向菲律賓後進入南海，「而這個擾動正是影響跨年夜前後的天氣系統，但變數也頗大，需要持續觀察。」

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