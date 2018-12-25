免費體驗深澳鐵道自行車 27日起線上預約

2018-12-25 17:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市政府打造Railbike深澳鐵道自行車，12月28日起到明年1月17日的週五、六、日及國定假日，開放一般民眾免費試乘體驗，12月27日上午9點起在「深澳鐵道自行車」網站開放預約，限量1680個名額預約要快。

橫跨基隆市及新北市的八斗子車站，擁有依山傍海、海天一色的絕美風景，有北台灣的多良車站美譽，新北市政府觀光旅遊局活化八斗子車站到深澳車站間約1.3公里的廢棄鐵道，打造可以在鐵道上騎車的RailBike，讓「北多良」的山海美景繼續延伸下去。

觀旅局說，深澳鐵道自行車讓一度廢棄的深澳支線鐵道重獲新生，俏皮的河豚造型車輛、美麗的海景風光、光彩奪目的海底光環境隧道、具有歷史價值的建基煤礦遺址，結合豐富旅遊資源，開放試營運以來獲得各界關注，大受好評，也吸引不少民眾至現場與可愛的河豚造型自行車合照。

深澳鐵道自行車即將於12月27日上午9時開放民眾上網預約免費體驗，限量1680個名額，明年1月18日起開始售票，票價每人單程150元，往返優惠票價為250元，可選擇從深澳站或八斗子站出發，體會不同的旅程風景，每站每天將開放7個班次。

觀旅局說，市府正規劃於正式營運前，推出相關優惠及旅遊套票，最新消息請民眾持續關注新北市觀光旅遊網或加入臉書「新北旅客」粉絲團查詢。

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