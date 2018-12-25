豐年社社長由資深媒體人劉孋瑩接任

2018-12-25 18:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會捐資成立的財團法人豐年社今年九合一選前被質疑涉入選舉造勢，前豐年社長汪文豪更自爆「被請辭」，並申請勞資爭議調解；今天豐年社公布新社長人選，由資深媒體人劉孋瑩接任社長一職。

豐年社今年為雲林縣斗南農會出版新書，並協助被國民黨提名參選斗南鎮長的農會總幹事辦簽書會，遭部分地方人士指為涉入選舉造勢，兼任豐年社董事長的農委會副主委李退之日前介入協調。前社長汪文豪11月21日自爆「被請辭」，並向台北市勞動局申請勞資爭議調解，直指李退之違反勞基法和就服法等相關規定。

而新任豐年社社長人事案則在今天確定，豐年社指出，由李退之提名、經由董事會表決通過，資深媒體人劉孋瑩接任豐年社社長一職。李退之表示，希望透過劉孋瑩的媒體專業，讓豐年社順利轉型，並在農業重大議題上即時報導及追蹤，傳達最真實的農情訊息。

豐年社指出，新任社長劉孋瑩為資深媒體人，在廣播、平面、電子、網路媒體都有豐富的經驗，擔任過電視台記者，主跑政治、財經等重要路線，新新聞雜誌的特約記者，曾經擔任電視節目製作人，也是商周、財訊、擔任過電視媒體的英國特派員，拍過紀錄片，當過台北電影節媒體副總監，豐富的經驗，將可以帶領豐年社在新媒體時代中，面對更多的挑戰，與會董事皆表示肯定並給予最大的支持。

豐年社為農委會及相關政府單位捐助成立之財團法人單位，每年來自政府的運作經費遠超過50％，是政府所屬的財團法人，也是農委會所屬的重要文化事業。

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