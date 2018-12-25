擴大暖冬補助今上線 逾200家摩鐵業者加入

2018-12-25 16:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局擴大國旅暖冬遊補助方案明年元旦上路，活動官網今上線，超過3900家合法旅宿參與，官網也公布業者名單讓民眾能事先搜尋。值得注意的是，近4000家業者名單中也包含逾200家摩鐵業者加入，有民眾好奇問到摩鐵「休息」是不是也能補助？

觀光局旅宿組表示，補助目的是要鼓勵國人2天1日出遊，觀光局會認定有住宿事實才會予以核銷。

觀光局旅宿組表示，截至目前為止，已有超過3900家旅宿業者申請上線，且還在增加中，想參加方案的民眾期間可以先上網搜尋想要入住的旅館飯店，且只能透過官網或現場預訂，若透過訂房網站則無法申請補助。不過由於民眾反應熱烈，活動官網今天下午3點過後出現掛點，不少人都無法進入網站搜尋，觀光局表示已在處理中。

擴大國旅暖冬方案不僅吸引民眾注意，也獲得許多業者響應，今天上線的近4000家業者中，還包含超過200家的汽車旅館和精品旅館業者，讓許多民眾躍躍欲試。

有網友好奇發問，若只單純到摩鐵休息不過夜，是否也能領取補助？對此，觀光局旅宿組回應，該方案是為鼓勵國人能多在國內進行2天1夜以上的旅遊天數，而不是短暫幾小時的停留，觀光局在查核上會看發票著名住宿是時才會予以核銷。

擴大國旅暖冬方案時間從明年1月1日起至1月31日截止，民眾週日至週四期間入住參與活動的飯店旅館，每房可獲得1000元補助；超過60歲樂齡族及30歲以下青年、親子族群，每房補助還加碼至1500元。觀光局提醒，1月1日是周二可補助，但1月19日為補班日不能補助。

觀光局也提醒，每位民眾憑身分證字號僅限享有1次優惠，民眾入住前可先到網站活動專區登錄個人基本資料，並上傳身分證明文件圖檔，減少辦理入住時間；民眾本人入住時，也須出示身分證、健保卡或駕照，讓旅宿業者核對身分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/